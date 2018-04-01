Полпред Путина в Приволожье отрицает хранение химоружия в Шиханах: в Саратовской области был другой объект

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В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ "Новичок", заявил "Интерфакс"бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", - сказал Бабич. "В Саратовской области был объект, но не в Шиханах", - добавил экс-глава химкомиссии по разоружению.

Как сообщила сегодня утром The Times, разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем ранее ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса "Новичок".

Как указано на сайте ФГУП "ГосНИИОХТ", сегодня его филиал "Шиханы" в городе Шиханы занимается деятельностью "в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации".

Отметим, что сегодня Шиханы - это закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) и одноименное муниципальное образование со статусом городского округа. При этом в двух километрах от ЗАТО расположен военный городок Шиханы-2 (он же Вольск-12) с въездом по спецпропускам и территория арсенала Шиханы-4.

В 1923 году на территории Шихан создана илюшинская станция, ставшая впоследствии Центральным войсковым химическим полигоном Советской армии. В наши дни на полигоне регулярно проходят армейские учения.

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