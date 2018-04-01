Стальнухин: снижение акциза на электричество подстегнет развитие промышленного сектора

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Сегодня в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект об изменении ставки акциза на электроэнергию для крупных потребителей. Согласно изменениям, для 240 предприятий по всей Эстонии акциз снизится с 4,47 до 0,5 евро за мегаватт-час. По оценке председателя финансовой комиссии Рийгикогу Михаила Стальнухина, нововведение повысит конкурентоспособность местных предприятий, а также улучшит инвестиционный фон, что особенно важно для Ида-Вирумаа.

По словам политика Михаила Стальнухина, снижение акцизной ставки на электроэнергию до 0,5 евро за мегаватт-час, это огромный шаг вперед, который не только повысит конкурентоспособность эстонских предприятий, но и создаст условия для возможных инвестиций. «В промышленном секторе одна из самых больших статей расходов приходится на электричество. Например, затраты на электричество производителей бумаги в 2015 году превысили 9,5%. Учитывая жесткую международную конкуренцию многие страны пошли на встречу своим промышленникам и снизили акциз на электричество. Эстония до сих пор в число этих стран не входила», - объяснил Стальнухин добавив, что по данным Евростата за 2016 год, электричество для крупных потребителей Финляндии было на 23% и Швеции на 36% дешевле, чем в Эстонии.

Стальнухин отметил, что сегодня Эстония, наконец-то, повернулась лицом к промышленникам и создает для них адекватные условия для развития и инвестиций. «Это особенно важный шаг для предприятий Ида-Вирумаа, где необходимо продолжать развивать промышленные парки. На сегодняшний день, в том числе из-за высокого акциза на электричество, потенциальные инвесторы выбирали Латвию и Литву, где более выгодные условия, оставляя нашу страну ни с чем», - сказал председатель финансовой комиссии.

По словам Стальнухина, государство также планирует упростить подведение прямых линий электропередачи от электростанций к потребителям, а также снижение ставки акциза на газ для крупных потребителей. «В совокупности эти изменения существенно изменят инвестиционный фон, а также снизят затраты предприятий, что может стать предпосылкой для роста зарплаты в промышленном секторе», - отметил Михаил Стальнухин.

Ольга Полиенко

советник по русским СМИ фракции Центристской партии