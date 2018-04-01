Кальюлайд призывает покупать нагрудные знаки с синими цветами

Дата публикации: Сегодня, 11:36 Просмотрено: 76

Президент Керсти Кальюлайд в пятницу встретится в Кадриорге с проводящими кампанию «Синий цветок» членами Найскодукайтсе и председателем НКО Объединение пострадавших эстонских бойцов, чтобы выразить поддержку кампании и купить для себя и своей семьи нагрудные знаки с синими цветами. По словам президента, важно демонстрировать заботу и уважение ко всей стране и защищавшим ее ветеранам.

Иллюстративное фото

«Покажем, как мы заботимся о своей Эстонии, о своих людях, как мы уважаем своих ветеранов и хотим защитить свою страну. Все это можно сделать с помощью всего нескольких цветков. Это так просто и так удивительно. Важен каждый синий цветок!» - сказала Кальюлайд в прошлом году, открывая кампанию.

Кампания призывает носить знаки с изображением синего цветка в знак уважения к ветеранам Сил обороны и Кайтселийта, а также их близким. На средства с продажи предметов с символикой синего цветка НКО Объединение пострадавших эстонских бойцов этой весной окажет поддержку ветеранам и поможет создать в городе Тапа площадку с уличными тренажерами, купить оборудование для реабилитационного лечения для клиникума Тартуского университета и Раквереской больницы, а также окажет поддержку НКО Peaasjad защите психического здоровья мужчин.

Baltic News Servicе