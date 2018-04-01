Facebook сообщил о возможной утечке в компанию Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей

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Технический директор социальной сети Facebook Майк Шрепфер на фоне скандала вокруг утечки персональных данных пользователей, которые, в частности, затем были использованы для влияния на выборы в десятках стран по всему миру, заявил о том, что личная информация 87 млн человек, а не 50 млн, как сообщалось ранее, попала в руки к третьим лицам.

В своем заявлении Шрепфер рассказал о нововведениях в соцсети, которые позволят значительно увеличить безопасность персональных данных. Кроме того, он пообещал, что уже на следующей неделе у пользователей появится возможность проверить, получала ли компания Cambridge Analytica доступ к их данным.

"Мы предполагаем, что данные 87 миллионов человек в Facebook, преимущественно граждан США, были незаконно предоставлены компании Cambridge Analytica", - подчеркнул технический директор соцсети.

На днях глава американского инвестиционного фонда, владеющего акциями Facebook на общую сумму около 1 млрд долларов, Скотт Стрингер заявил о том, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг должен уйти в отставку с поста главы компании из-за разгоревшегося скандала.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в середине марта после разоблачительных публикаций в ряде крупных изданий. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, передавшего данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica, через созданное им приложение thisisyourdigitallife на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя.

27 марта бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказал, что канадская компания AggregateIQ (AIQ) разработала компьютерную программу Ripon, которая использовалась для выявления сторонников Республиканской партии перед президентскими выборами в США. Ранее именно Уайли в разговоре со СМИ заявил, что Cambridge Analytica использовала данные пользователей Facebook для помощи предвыборному штабу Дональда Трампа.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг после многочисленных призывов согласился прийти на слушания в конгресс США, где ему, вероятно, зададут немало вопросов о масштабной утечке данных.

Ранее Цукерберг пообещал провести полный аудит всех проводившихся в Facebook операций в связи со скандалом, вызванным сбором данных пользователей соцсети, и принес извинения за утечку, выкупив полосы в крупнейших газетах США и Великобритании.

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