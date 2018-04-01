The Times: британские спецслужбы определили место производства отравившего Скрипалей вещества

Дата публикации: Сегодня, 09:18 Просмотрено: 37

Британские спецслужбы считают, что они определили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество, примененное в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на собственные источники. В то же время в спецслужбах не стали раскрывать, где именно находится упомянутая лаборатория.

По словам источников, сотрудникам правительства и спецслужб удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химатаки в Солсбери. Собеседник издания в правительстве сообщил, что к моменту проведения чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое состоялось через трое суток после отравления Скрипалей - 7 марта, кабинет министров знал, что яд с более чем высокой долей вероятности произведен в России.

Источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории, однако степень их уверенности высока, говорится в статье. Они также считают, что российская сторона проводила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать "Новичок" для убийств по политическим мотивам.

Напомним, накануне МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter от 22 марта, в котором утверждалось, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено в России. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что сообщение было передано во время брифинга британского посла в Москве Лори Бристоу, чьи слова были неверно интерпретированы.

На этой неделе заведующий военной научно-технической лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что эксперты идентифицировали нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, как "Новичок", но при этом не смогли установить страну происхождения яда. Он пояснил, что для установления страны происхождения "Новичка" требуются "другие источники", некоторые из них основаны на данных разведки, к которым есть доступ у правительства.

В среду лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что глава МИД Борис Джонсон "вводит общественность в заблуждение" заявлениями о своей более чем 100-процентной уверенности в том, что отравляющее вещество было произведено в РФ. Как передает ТАСС, в ответ Джонсон обвинил лидера британской оппозиции в том, что он "играет в российскую игру".

Ранее британские власти обвинили Россию в причастности к химатаке в Солсбери на том основании, что Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом типа "Новичок", которое разрабатывалось в РФ.

СМИ неоднократно писали, что в советское время ОВ группы "Новичок" разрабатывались в секретной лаборатории ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГНИИОХТ) в Шиханах Саратовской области.

Накануне состоялось заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по "делу Скрипаля", на котором страны - члены НАТО и Евросоюза выступили против совместного предложения России, Китая и Ирана о проведении нового расследования.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в среду объявил о решении России потребовать созыва открытого заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 5 апреля, в связи с инцидентом в Солсбери.

www.newsru.com