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Политика"ПРО США является стимулом для гонки вооружений" - Шойгу

Дата публикации: Вчера, 13:08 Просмотрено: 88

Американская система противоракетной обороны (ПРО) является дестабилизирующим фактором и стимулирует гонку вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО - это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств, в том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия», - сказал Шойгу в среду на VII Московской конференции по международной безопасности.

"ПРО США является стимулом для гонки вооружений" - Шойгу

иллюстративное фото

По словам Шойгу, «также вызывает озабоченность безостановочное усиление группировки американских войск в Восточной Европе». «Складывается парадоксальная ситуация: НАТО стремится нарастить и модернизировать инфраструктуру у российских границ, при этом в общественном мнении формируется миф о возрастающей для Европы опасности. То есть, сами себя запугивают несуществующей российской угрозой», - отметил глава Минобороны.

Interfax - Baltic News Service

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