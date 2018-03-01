Трамп пообещал прислать в Балтию американских солдат

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В оглашенной во вторник американско-балтийской декларации безопасности президент США Дональд Трамп пообещал периодически направлять в Балтию американских солдат для сдерживания России и укрепления воздушной безопасности в регионе. Трамп, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Латвии Раймондс Вейонис на состоявшейся в Белом доме встрече обещали искать возможности укрепления региональной воздушной безопасности как в двусторонних отношениях, так и в формате НАТО.

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"США намерены продолжать периодически направлять в Балтию американских солдат для усиления сдерживания и поддерживать усилия Эстонии, Латвии и Литвы по развитию государственной обороны",- говорится в совместной декларации, одобренной на встрече четырех президентов. "Мы продолжить анализировать новые идеи и возможности, в том числе и в воздушной безопасности как в двусторонних отношениях, так и в формате НАТО, чтобы укрепить сдерживание во всем регионе",- говорится в документе.

В декларации подтверждается "железная приверженность Вашингтона 5-й статье договора", закрепляющей принцип коллективной обороны.

США после аннексии Крыма направили в страны Балтии и Польшу подразделения численностью в роту, которые остались в странах Балтии на три года. В 2017 году их сменили в четырех государствах батальоны союзников НАТО.

По словам президента США, три государства Балтии повышают оборонные расходы и показывают пример другим странам НАТО. Президент Грибаускайте сказала, что 5-я статья о коллективной обороне НАТО "для всех нас железно надежна", а президент Кальюлайд назвала четыре государства "осью добра".

Перед встречей Трамп сказал, что хорошие отношения с Россией важны, однако никто не был с Россией более жестким, чем он. «Если бы мы смогли поладить с Россией, это было бы хорошо, а не плохо",- сказал Трамп несколько дней спустя после того, как поздравил Владимира Путина с переизбранием и дал понять, что они могли бы встретиться в Белом доме.

"С этим каждый согласится, кроме совершенно глупых",- сказал Трамп, отметив, что "видимо, никто не был в отношении России более суров, чем Дональд Трамп".

AP - AFP - Baltic News Service