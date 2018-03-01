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РеспубликаВ учениях Raba участвует около 700 военнослужащих

Дата публикации: Сегодня, 15:26 Просмотрено: 67

В понедельник в Вырумаа стартовали учения Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады Raba 18, цель которых заключается в оценке действий готовящихся к крупномасштабным учениям Siil пехотных и специальных подразделений в различных видах боев, сообщило Министерство обороны.

В учениях Raba участвует около 700 военнослужащих

фото иллюстративное

В учениях участвует около 700 военнослужащих. Учения Raba (эст. болото) продлятся до 5 апреля.

BNS

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