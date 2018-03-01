Полиция задержала четырех сотрудников Tallinna Linnatransport

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Во вторник сотрудники центральной криминальной полиции задержали четырех сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS, троих из которых подозревают в нарушении правил организации тендеров и предоставлении преимуществ, а одного — в получении взяток в размере 2 млн евро; также задержаны трое не работающих в компании лиц.

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В центре уголовного дела — тендеры по покупке подержанных автобусов, проводившиеся с 2012 года. Одного из четырех сотрудников подозревают также в получении взяток в крупных размерах в период 2012-2017 в обмен на то, чтобы определенные предприятия получали преимущества в ходе тендеров по покупке подержанных автобусов, а также по покупке ремонтных услуг и товаров, сообщила государственная прокуратура. Размер полученных взяток достигает 2 млн евро.

Также задержаны трое лиц, связанных с поставкой товаров и услуг Tallinna Linnatranspordi AS.

По словам главы бюро коррупционных преступлений центральной криминальной полиции Мати Омблера, учреждения, предприятия и местные самоуправления должны при покупке услуг и товаров уделять особое внимание потенциальным мошенничества и делать все возможное, чтобы избежать риска коррупции.

«Проверки внутри учреждений позволяют сделать покупку товаров и услуг прозрачной и честной и снижают риск нечестного поведения со стороны работников. Если для предупреждения злоупотребления имуществом создать безопасную среду, это сократит количество нечестной деятельности», - отметил Омблер.

«Чтобы избежать нарушений, советуем руководителям дополнительно контролировать тендеры и крупные покупки, что позволит избежать нецелесообразного использования и извлечения кем-либо нечестной выгоды», - сказал Омблер. По словам Обмлера, это в конечном счете обходится и учреждению, и потребителю дороже, чем честная организация тендера.

Прокурор по особо важным делам Пыхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя пояснила, что речь идет о первых публичных производственных действиях в рамках уголовного дела, возбужденного прошлым летом. «На сегодняшний день мы собрали достаточно доказательств, чтобы задержать в качестве подозреваемых семерых мужчин. Прокуратура планирует обратиться к суду с просьбой об аресте двоих из них», - добавила она.

Уголовное следствие ведет бюро коррупционных преступлений центральной криминальной полиции под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры. Председатель Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм подчеркнул, что никого нельзя обвинять до вынесения судебного решения, а тем более, до выявления обстоятельств дела. В то же время, он отметил, что внутренний аудит выявлял на предприятии некоторые несоответствия, вызывавшие вопросы, однако при внутренних проверках нет возможности и права проводить следственные действия.

Тамм отметил, что по результатам внутреннего контроля правление пришло 28 марта к выводу об освобождении Яануса Винка от занимаемой должности. «Однако, - сказал он, - мы не поспели за ходом событий. Теперь следующим шагом станет освобождение Винка от должности и приостановка служебных полномочий остальных задержанных до выяснения обстоятельств».

Ситуация, подчеркнул Тамм, малоприятная и чрезвычайно огорчительная. Будет делаться все для восстановления доверия и сохранения доброго имени предприятия.

BNS