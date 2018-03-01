Москва решила выслать эстонского военного атташе

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В ответ на решение Эстонии выслать из страны в связи с отравлением Скрипаля российского военного атташе Кремль решил выслать из страны эстонского военного атташе Тоомаса Педа.

Москва объявила в пятницу о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

«30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», - сообщает МИД РФ.

В МИД Эстонии ERR сообщили, что послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу вручили ноту протеста и сообщили о высылке из России эстонского военного атташе, полковника Тоомаса Педа.

BNS