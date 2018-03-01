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ОфициальноФото-новость: президент Кальюлайд встретилась с королевой Елизаветой II

Дата публикации: Сегодня, 12:42 Просмотрено: 73

Президент Керсти Кальюлайд 28 марта встретилась в Великобритании в Виндзорском замке с Ее Величеством Елизаветой II.

Фото-новость: президент Кальюлайд встретилась с королевой Елизаветой II

На встрече были упомянуты общая история двух государств и наши добрые вековые отношения. «Великобритания оказывала очень сильную поддержку нашей государственности в течение всего периода оккупации. Также и сегодня она является одним из наших ближайших союзников», – сказала президент Кальюлайд после встречи.

Фото-новость: президент Кальюлайд встретилась с королевой Елизаветой II

Глава государства подарила королеве банку меда, собранного прошлым летом в розарии Кадриорга.

 

Канцелярия Президента Республики
Фото: Steve Parsons/PA Wire/PA Images

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