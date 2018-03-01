BNS обнародовал составленный властями Эстонии список Магнитского

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Агентство BNS публикует список лиц, включенных властями Эстонии в список Магнитского, в отношении которых введен запрет на въезд в страну.

В соответствии с решением правительства, в отношении следующих лиц вводятся международные санкции, означающие запрет на въезд в Эстонию (следом за фамилией, именем и отчеством следует дата рождения):

1. Алаудиннов Апти Харонович (также Алаудинов, Апт Ааронович, Апт Ааронович; Алаудинов, Апти) 05.10.1973

2. Алисов Игорь Борисович - 11.03.1968

3. Аничин Алексей Васильевич (также Anichin, Alexei Vasilievich) - 01.12.1949

4. Антонов Евгений Ювенальевич - 1955

5. Бастрыкин Александр Иванович - 27.08.1953

6. Богатырев Леча (также Bogatyrev, Lecha; Bogatyryov, Lecha) 14.03.1975

7. Даудов Магомед Хожахмедович (также Daudov, Magomed Hozhahmedovich; Daudov, Magomed Hojahmedovich) - 26.02.1980

8. Дроганов Алексей O. - 11.10.1975

9. Дукузов Казбек - 1974

10. Гаус Александра Викторовна (также Gauss, Alexandra) - 29.03.1975

11. Гордиевский Станислав Евгеньевич - 09.09.1977

12. Грин Виктор Яковлевич (также Grin, Viktor) - 01.01.1951

13. Кадыров Рамзан Ахматович (также Kadyrow, Ramzan Achmatowisch) - 05.10.1976

14. Kaрпов Павел - 27.08.1977

15. Kaтаев Аюб Вахаевич (также Kataev, Ayubkhan Vakhaevich; Kataev, Aiub) 01.12.1984; 01.12.1980

16. Химина Елена - 11.09.1953

17. Хлебников Вячеслав Георгиевич (также Khlebnikov, Viacheslav) - 09.07.1967

18. Кибис Борис Борисович - 20.11.1977

19. Клюев Дмитрий Владиславович (также Klyuyev, Dmitriy) - 10.08.1967

20. Koмнов, Дмитрий -17.05.1977

21. Koвтун Дмитрий - 1965

22. Kратов Дмитрий Борисович - 16.07.1964

23. Kречетов Андрей Александрович - 22.09.1981

24. Криворучко Алексей (также Krivoruchko, Alex; Krivoruchko, Alexei) - 25.08.1977

25. Кузнецов Артем (также Kuznetsov, Artyom) 28.02.1975

26. Лапшов Павел Владимирович - 07.07.1976

27. Литвинова Лариса Анатольевна - 18.11.1963

28. Логунов Олег - 04.02.1962

29. Луговой Андрей Константинович - 19.09.1966

30. Maркелов, Виктор Александрович - 15.12.1967

31. Maйорова Юлия (также Mayorova, Yulya) 23.04.1979

32. Павлов Андрей (также Pavlov, Andrey Aleksandrovich; Pavlov Andrei Alexeyevich; Pavlov, Andrey) 07.08.1977

33. Печегин Андрей И. - 24.09.1965

34. Плаксин Геннадий Николаевич - 31.08.1961

35. Подопригоров Сергей Г. - 08.01.1974

36. Прокопенко Иван Павлович - 28.09.1973

37. Шешеня Алексей Николаевич (также Sheshenya, Alexey) - 16.04.1971

38. Сильченко Олег Ф. - 25.06.1977

39. Сташина Елена (также Stashina, Elena; Stashina, Helen) - 05.11.1963

40. Степанов Владлен Юрьевич - 17.07.1962

41. Степанова, Ольга Г. - 29.07.1962

42. Стрижов Андрей Александрович - 01.08.1983

43. Сугаипов Умар - 17.04.1966

44. Тагиев Фикрет (также Tagiev, Fikhret Gabdulla Ogly; Tagiyev, Fikhret) - 03.04.1962

45. Толчинский Дмитрий М. (также Tolchinsky, Dmitry) - 11.05.1982

46. Ухналева Светлана (также Ukhnalev, Svetlana; Ukhnaleva, Svetlana V.) 14.03.1973

47. Уржумцев Олег Вячеславович - 22.10.1968

48. Вахаев Муса (также Vakhayev, Musa) - 1964

49. Виноградова Наталья В. - 16.06.1973

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сообщил, что в предложит в конце марта правительству установить на основании закона о международных санкциях ограничительные меры для 49 лиц из списка Магнитского.

"Я решил подать правительству предложение установить санкции за грубые нарушения прав человека, чтобы обратить внимание на учащающиеся случаи нарушения международного права, - сообщил министр в пресс-релизе МИД Эстонии. - На эскалацию силовой политики, которую мы в последнее время испытывали, следует реагировать, используя для этого все возможности внутригосударственного и международного права".

Миксер указал также и на ухудшение ситуации с правами человека вблизи Европы в последние десятилетия. „ЕС и государства-члены должны отреагировать на ухудшение ситуации в нашем соседстве и внести вклад в обеспечение стабильности и безопасности на границах ЕС. Эстония, конечно, одна из стран, готовых действовать",- сказал министр иностранных дел.

„ Нарушение основанного на правилах мирового порядка, в том числе в лице грубого нарушения прав человека не признается, и учитывая это, у министерства есть возможность использовать меры, вытекающие из закона о международных санкциях ",- сказал Миксер.

Еще в декабре 2016 года Рийгикогу принял законодательные поправки, позволяющие запретить въезд в Эстонию лицам, внесенным в так называемый список Магнитского, в то время как МВД эти ограничения до сих пор не реализовало.

Российский юрист Сергей Магнитский в 2008 году был арестован по делу об уклонении от уплаты налогов в фонде Hermitage Capital. Друзья и коллеги аудитора считают, что его взяли под стражу из-за того, что Магнитский раскрыл аферу с дочерними фирмами Hermitage, через которые, по его мнению, ряд чиновников и сотрудников правоохранительных органов изъяли из казны и похитили 5,4 миллиарда рублей под предлогом возврата налогов.

Магнитский скончался в больнице СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году в возрасте 37 лет после 11 месяцев предварительного заключения. Как предполагается, в тюрьме его избивали и пытали. Смерть Магнитского вызвала большой резонанс в России и мире. США в связи с гибелью Магнитского ввели санкции в отношении российских чиновников, а также призвали сделать то же самое и Европейский парламент.

BNS