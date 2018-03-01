Ратас предложил Медведеву всестороннюю помощь родным и близким жертв пожара в Кемерово

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Эстония готова предложить семьям и близким жертв пожара в торговом центре Кемерово всестороннюю помощь — об этом премьер-министр Юри Ратас сообщил в письме, направленном премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

«Мы переживаем за семьи и близких жертв пожара и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония готова предложить им всестороннюю помощь», - написал Ратас.

В своем письме Юри Ратас выразил Российской Федерации и всем жителям России глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, передала пресс-служба правительства.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово в минувшее воскресенье погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок.

BNS