Лавров: Россия вышлет 60 дипломатов США и не даст Штатам открыть консульство в Петербурге

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Ответом России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле станет высылка из РФ аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия на работу генконсульства США в Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США", - сказал он журналистам на пресс-конференции в четверг.

Кроме того, Лавров заявил, что ответные меры на высылку дипломатов РФ из США будут не только зеркальными. "Ответные меры будут зеркальными и не только", - сказал он.

26 марта администрация президента США Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам высокопоставленных представителей американской администрации, высылаемые российские дипломаты занимались разведывательной деятельностью. Они должны в течение недели покинуть территорию США. Среди высылаемых дипломатов оказались около десяти сотрудников российского постпредства при ООН.

Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

BNS