Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В миреПолиция нашла «Новичок» на двери в доме Скрипаля

Дата публикации: Сегодня, 09:24 Просмотрено: 29

Результаты экспертизы показали, что максимальная концентрация нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, была обнаружена на входной двери в их доме. Об этом сообщает Скотланд-Ярд.

Полиция нашла «Новичок» на двери в доме Скрипаля

В полиции рассказали, что будут подробнее изучать версию об отравлении Скрипалей дома и осмотрят в рамках расследования все близлежащие районы.

Ранее сообщалось, что Сергей и Юлия Скрипаль могли быть отравлены в то время, когда их местонахождение невозможно было отследить с помощью телефонов. В день инцидента бывший полковник ГРУ и его дочь четыре часа не выходили на связь.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломата. Позже о решении выслать представителей России заявили 16 государств Европы, США, Канада и Австралия, Украина и Молдавия. Москва отвергла все обвинения и пообещала Западу ответить на высылку своих дипломатов.

lenta.ru

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
один + пять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100