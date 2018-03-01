Власти Эстонии запретили въезд в страну депутату Госдумы Константину Затулину

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Эстонское государство запретило въезд в страну депутату Государственной думы России Константину Затулину, в связи с чем посольство России в среду выступило с заявлением о том, что это решение самым негативным образом скажется на отношениях двух стран.

«Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации», - отмечается в заявлении посольства России в Таллинне в среду.

«Затулин намеревался 29 марта с.г. прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками. Как известно, он был избран в Госдуму РФ в сентябре 2016 г. в т.ч. голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан», - подчеркнуло посольство.

«Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать К.Ф.Затулин», - добавила пресс-служба посольства.

МВД в среду подтвердило, что власти Эстонии действительно запретили Затулину въезд в страну, отметив, что подробнее подобные решения не комментируются.

BNS