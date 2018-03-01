The Sun: Скрипаль и его дочь отключили GPS на своих телефонах в день отравления

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа выключали функцию GPS на своих мобильных телефонах 4 марта, когда в Солсбери они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, сообщает The Sun со ссылкой на источники в правоохранительных органах Великобритании.

По одной из версий, такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и его 33-летней дочери провести некую тайную встречу. Между тем пресс-секретарь Скотланд-Ярда накануне отказалась обсуждать с газетой The Timesсообщения о якобы отключенной функции GPS на телефонах Скрипаля и его дочери. "Мы не готовы предоставить комментарий по расследованию", - заявила она.

Установлено, что 4 марта в 09:15 по местному времени Скрипали посетили кладбище, где похоронены их родные - жена двойного агента и мать Юлии Людмила Скрипаль, а также их сын и брат Александр. В 13:30 они поставили на парковку в Солсбери автомобиль BMW, после чего зашли сначала в пивной бар, затем в ресторан.

Скрипаля и его дочь обнаружили на скамейке в центре города в 15:35 в бессознательном состоянии с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным британских властей, они остаются в стабильно тяжелом состоянии в больнице.

Операторы мобильной связи предоставили данные по телефонам Скрипалей полиции в день нападения и в предыдущие дни, чтобы помочь отследить их передвижения и, возможно, выйти на след возможных подозреваемых.

В частности, передвижения Юлии были отслежены по ее телефону после того, как женщина приземлилась в аэропорту Хитроу, прилетев рейсом авиакомпании Lufthansa из Москвы через Франкфурт в 14:40 в субботу, 3 марта.

Ранее выдвигалась версия, что некие злоумышленники проникли в квартиру к Юлии перед ее отъездом из российской столицы к отцу и пропитали ее вещи в подготовленном чемодане нервно-паралитическим веществом. Некоторые эксперты считают эту версию малоправдоподобной, указывая, что яд должен был подействовать на Юлию в тот же день, а не на следующий после прилета в Британию и одновременно с отцом.

В настоящее время полиция тщательно изучает все телефонные переговоры, которые совершались в районе, где находились Скрипали в день покушения. Следователи также обратились ко всем, кто видел BMW, на котором передвигались отец и дочь.

Напомним, расследование продолжается на фоне предстоящей подготовки, по данным СМИ, около 20 стран к высылке российских дипломатов вслед за Лондоном из-за химатаки в Солсбери.

Издание The Times на прошлой неделе утверждало, что к высылке российских дипломатов, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, готовятся Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще около девяти других стран.

По данным Reuters, 26 марта может объявить о высылке дипсотрудников РФ и президент США Дональд Трамп. Однако, по словам источников, пока окончательное решение он не принял.

В пятницу Европейский союз отозвал своего посла в России Маркуса Эдерера. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал такую меру "чрезвычайной" и подчеркнул, что она ранее не применялась. В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск признал отзыв дипломата "беспрецедентным шагом". Москву же действия Брюсселя не обеспокоили: постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов расценил отзыв посла ЕС из России как обычный дипломатический прием, "дающий политический сигнал".

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