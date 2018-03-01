СК заявил о задержании чоповца, отключившего пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ

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Правоохранители задержали сотрудника частного охранного предприятия, который, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" отключил систему оповещения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Помимо него, задержаны и допрошены еще четверо подозреваемых, в том числе технический директор компании - собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

В ведомстве подчеркнули, что следствием уже получены доказательства, свидетельствующие "о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям". "Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Окончательные выводы о причинах возникновения пожара и всех виновных в этой трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных действий и судебных экспертиз", - отметили в пресс-службе СК.

К настоящему моменту правоохранители допросили более 70 свидетелей произошедшего, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. В ближайшее время криминалисты центрального аппарата приступят к осмотру места происшествия с применением специальной техники. Уголовное дело о пожаре передано в производство старшего следователя по особо важным делам. Кроме того, "в целях качественного и оперативного расследования создана следственная группа из более ста следователей и криминалистов СК России", добавили в ведомстве.

Отметим, что имя охранника, который отключил пожарную сигнализацию, в сообщении Следственного комитета не приводится. Однако информация о нем появилась в соцсетях, его зовут Александр. "У Александра нет специального образования, и он никогда до этого не работал со сложной техникой. По образованию Саша - повар", - говорилось в кемеровском паблике в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын заявил, что чоповцу грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности, если это повлекло смерть двух и более человек.

О том, что в момент возгорания пожарная сигнализация не сработала, ранее сообщали СМИ. Сотрудникам ТЦ пришлось самим оповещать посетителей. В результате некоторые оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с помощью лестницы спасали пожарные. В то же время очевидица, опрошенная РИА "Новости", сообщила, что "два раза всего лишь звучал звонок эвакуации". Собеседники РБК из числа очевидцев также сообщали, что сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации в здании ТЦ во время пожара слышен не был.

На данный момент сообщается о 64 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе. Со вторника, 27 марта, в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

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