Европейские страны и США объявили о высылке российских дипломатов

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Германия, Франция, Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

МИД ФРГ подтвердил высылку из страны четырех дипломатов, столько же вышлют Франция и Польша. Чехия выдворит трех сотрудников российской дипмиссии, аналогичные меры примет Литва. Латвия вышлет одного дипломата, а также одного работника «Аэрофлота». Эстония объявила о высылке военного атташе.

По словам президента Евросовета Дональда Туска, на данный момент решение выслать российских дипломатов приняли 14 стран ЕС.

К этим мерам присоединилась и Украина. Президент страны Петр Порошенко сообщил, что Киев вышлет 13 российских дипломатов.

Ранее 26 марта о высылке российских дипломатов объявили Соединенные Штаты. Как заявили в Белом доме, страну должны покинуть 48 сотрудников дипмиссии и 12 работников представительства России при ООН. Последних в Вашингтоне назвали офицерами разведки, передает Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае высылки российских дипломатов Москва будет действовать по принципу взаимности.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

Источник Лента.ру

США вышлют 60 российских дипломатов

США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом заявил представитель Белого дома, передает Reuters.

По его информации, такое решение принял президент США Дональд Трамп. Среди высылаемых — 12 «российских офицеров разведки», работающих в миссии при ООН. Также будет закрыто российское консульство в Сиэтле. В Белом доме пояснили, что выбор обусловлен «его близостью к одной из баз подводных лодок и [компании] Boeing».

Как передает ТАСС, представитель администрации США во время телефонного брифинга с журналистами указал, что Вашингтон «готов сотрудничать с Россией с целью улучшения отношений, но это может произойти только после изменения поведения российского правительства». Также отмечается, что посол Анатолий Антонов был проинформирован о решении Белого дома.

Представитель администрации указал, что американская сторона поддержала решение Соединенного Королевства не предоставлять России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Это «не обеспечило бы дальнейшей ясности насчет происхождения» яда, считают в ведомстве.

РИА Новости сообщает, что глава дипмиссии подтвердил высылку. Он сообщил, что генконсульство закроется 30 марта. По словам Антонова, США рушат то небольшое, что еще осталось от российско-американских отношений, и ответ Москвы должен быть адекватным.

Источник Лента.ру