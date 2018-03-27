Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы на месте пожара

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Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом во вторник, 27 марта, сообщает ТАСС.

Фота РИА Новости.

Глава государства посетил место трагедии и возложил цветы к стихийному мемориалу. Ожидается, что позднее он заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.

За несколько часов до прибытия Путина в международном аэропорту Кемерово приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Тогда сообщалось, что на нем нет представителей официальных делегаций.

Ранее 27 марта глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, что в больницах остаются 15 пострадавших, в их состоянии наметилась положительная динамика.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По данным СК и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.





Источник: Лента.ру