Заседавшие в Вильнюсе парламентарии стран НАТО поддержали ответ России

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Заседавший в субботу в Вильнюсе Постоянный комитет Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) осудил отравление бывшего шпиона в Соединенном Королевстве и заявил о поддержке ответа Великобритании России. Представители ассамблеи на закрытых заседаниях заслушали предоставленную делегацией СК информацию об использовании химического оружия в Солсбери, где были отравлены бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь.

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В принятом позже в субботу заявлении Постоянного комитета ПА НАТО осуждается "это брутатьное действие - впервые со времен Второй мировой войны на территории Альянса использовано нервно-паралитическое вещество, чем были нарушены международные соглашения и правовые нормы".

Как сообщила пресс-служба сейма Литвы, в документе сформулирована поддержка действиям правительства СК, в том числе - сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия. Россия также призывается сотрудничать с этой организацией.

ПА НАТО объединяет парламентариев всех стран - членов Альянса. У этой организации немного полномочий и она понимается скорее как средство обеспечения связи между НАТО и парламентами стран - членов блока.

"На территории СК Россия применила химическое оружие, оружие массового уничтожения. Однако одновременно в обращение было запущено другое оружие, оружие по уничтожению мозгов - ложь. Мишенью был не только бывший сотрудник ГРУ России. Мишенью были государство и все общество. Цель - напугать, запугать. Поэтому нужны еще более серьезная сплоченность и адекватные стратегии сдерживания Кремля", - сказала на заседании Постоянного комитета представлявшая делегацию сейма Литвы парламентарий Раса Юкнявичене, в субботу избранная президентом ПА НАТО.

BNS