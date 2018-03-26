Саудовская Аравия отразила массированный ракетный удар

В миреСаудовская Аравия отразила массированный ракетный удар
Дата публикации: Сегодня, 09:26 Просмотрено: 78
Противовоздушная оборона Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет. При обстреле погиб египтянин, сообщает ТАСС.
Ракеты были запущены сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), заявило командование возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции. Информацию о погибших и пострадавших при обстрелах коалиция пока не предоставила.
По информации местных СМИ, в результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены. Отмечается, что погибший — гражданин Египта, на дом которого упали обломки одной из ракет.
В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.