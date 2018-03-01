Видео. Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Число жертв - 48 человек

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Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово достигло 48 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Фото: ТАСС, Данил Айкин

"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - сказал представитель оперативного штаба.В штабе сообщ или, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник агентства.

МЧС подтвердило гибель 48 человек. Об этом сообщил замглавы ведомства Владлен Аксенов.

"При обследовании зданий обнаружены тела и подтверждена гибель 48 человек", - сказал он.

Аксенов сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. "Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж", - добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. "Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ", - сообщил он.

Он лично проверил ход работ на месте пожара в торговом центре вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым.

Ранее сообщалось о 37 погибших в результате начавшегося в воскресенье пожара.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.





Несколько погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" детей приехали в Кемерово с учительницей праздновать начало весенних каникул, сообщили РИА Новости в школе №1 поселка Трещевский Кемеровской области.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, несколько человек пропали без вести.

"Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что", — сказал собеседник агентства в школе №1 поселка Трещевский.

В школе добавили, что пока не знают ничего о судьбе родителей и педагога.

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).

По последним данным, четыре человека задержаны и допрошены по делу о пожаре в торговом центре в Кемерове, в том числе руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Девятнадцать тел погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово уже доставлены для опознания в соответствующие учреждения, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. По его словам, дознаватели МЧС и следователи СК работают на месте пожара, о причинах которого говорить пока преждевременно.

По информации: ТАСС, 47NEWS