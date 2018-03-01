Выбраны первые лучшие продукты питания

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Комиссия конкурса «Лучший Продукт Эстонии 2018 года» в течение двух дней выбирала одиннадцать продуктов, на упаковках которых впоследствии будут красоваться серебряные знаки лучшего продукта питания в своей категории.

Титула Лучшего готового блюда Эстонии 2018 года удостоился салат из нута и цукини от Selveri Köök, Kulinaaria OÜ, где наряду с основными компонентами салату придают свежесть морковь, помидоры, соевые бобы и шпинат.

«Очень хорошо продумана концепция упаковки салата: чтобы компоненты оставались свежими как можно дольше, они не перемешаны между собой, а заправка для салата упакована в отдельный контейнер», – сказала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Серебряного знака Лучший соус Эстонии 2018 удостоился греческий соус Alma Kreeka DIP! с чесноком и оливками от Valio Eesti.

«В отличие от привычных дип-соусов, приготовленных на базе сметаны, соус Alma Kreeka DIP! приготовлен из творожного крема. Благодаря этому в соусе высокое содержание белка, меньше жиров и густая кремовая текстура, благодаря ей соус хорошо держится на закусках», – рассказала Сирье Потисепп.

Лучший молочный продукт Эстонии 2018 – питьевой скир Farmi AB: натуральный напиток clean label без добавок. Напиток не только богат белком - в нем содержатся полезные для пищеварения ацидофильные и бифидобактерии.

Серебряного знака Лучшего хлебопекарного изделия Эстонии 2018 удостоились цельнозерновые хлебцы Pehmik производства Eesti Pagar с добавлением свеклы, моркови, пастернака и рябины. «Pehmik полезен для здоровья и при этом очень вкусен», – сказала Потисепп.

Лучшим кондитерским изделием Эстонии 2018 был назван лавандовый торт Crème Brûlee от фирмы Gustav, Matthias Cafe. Бисквит этого торта пропитан лавандовой водой, между коржами бисквита проложена ягодная начинка и ореховое пралине. В качестве крема используется крем из молодого сыра с Просекко, сам торт покрыт лавандовой зеркальной глазурью.

Серебряный знак качества Лучшего мясного продукта Эстонии 2018 присвоен мясным котлетам с начинкой из рататуя от фирмы Maks & Moorits. «Рататуй – это невероятно популярное блюдо французской кухни, добавленное в данном случае как начинка в привычные для жителей Эстонии котлеты из свинины и говядины», – сказала Потисепп.

Лучший рыбный продукт Эстонии 2018 – кусочки клариевого сома холодного копчения в масле от предприятия M.V.Wool. Нежный вкус рыбы, в которой практически нет косточек, превращает это блюдо в великолепную добавку на бутерброд или холодную закуску.

В этом году предприятие Salvest было удостоено сразу двух серебряных наград: Лучший продукт для детей – экологически чистый смузи Põnn 6+ и Лучший овощной продукт – экологически чистый манго-апельсиновый суперсмузи Smushie с финиками. В обоих продуктах нет ни грамма сахара – только сладость фруктов.

Титула Лучшего десерта 2018 года удостоилось сливочное мороженое в цветах эстонского флага, выпущенное к столетию ЭР фирмой Premia Tallinna Külmhoone.

За сине-черно-белой концепцией скрываются черничное мороженое с экстрактом ягоды асаи, шоколадное мороженое, оттененное натуральным растительным древесным углем и любимое эстонскими потребителями ванильное сливочное мороженое.

В этом году комиссия решила также присудить серебряный знак качества Лучшей сухой закуске 2018 года, этого титула удостоились хрустящие чипсы Ossi из поджаренной свиной шкурки со вкусом горчицы от Balsnack.

Между всеми продуктами, удостоившимися серебряного знака качества, 11 апреля комиссия выберет один продукт питания, которому на предстоящей 25 апреля церемонии награждения будет присвоен почетный золотой знак «Лучшего Продукта Эстонии 2018 года».

Союз пищевой промышленности Эстонии