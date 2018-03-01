+Галерея. Куперьяновцы тренируются ведению оборонительных боёв против бронетехники

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Около 700 бойцов Куперьяновского пехотного батальона участвуют в проходящем на этой неделе на центральном полигоне сил обороны учении «Золотая лопата», главной целью которого является отработка возведения оборонительных позиций и ведение оборонительных боёв против бронетехники.

«Учение «Золотая лопата» является важным этапом в подготовке солдат – в течение проходящего курса обучения это первый раз, когда все подразделения батальона действуют сообща на поле боя. Главный упор делается на взаимодействие с инженерными подразделениями и ведение боя с укреплённых позиций против бронетехники», - сказал командующий Куперьяновским батальоном подполковник Тоомас Тынисте.

Помимо сухопутных подразделений, в учении принимают участие вертолёты США UH-60 Black Hawk, которые предоставляют возможность десантирования пехоты при осуществлении контратаки. В роли противника выступают британские механизированные подразделения, входящие в состав международного союзнического батальона, и солдаты срочной службы Калевского пехотного батальона на бронетранспортёрах Sisu XA-188.

По информации Генерального штаба Сил обороны