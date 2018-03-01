Посол РФ в Эстонии призвал дождаться по делу Скрипаля заключений экспертов

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Посол РФ в Эстонии Александр Петров призвал в связи с делом Скрипаля не поддаваться эмоциям и дождаться заключений экспертов.

На прошедшей в пятницу пресс-конференции Петров призвал в связи с делом Скрипаля не поддаваться эмоциям, опираться на факты и дождаться заключений экспертов.

В то же время, он допустил, что происходящее может быть провокацией в адрес России, и в качестве одной из потенциальных причин назвал желание остановить проект Nord Stream 2.

«Будут бить, будем и плакать», - ответил посол на вопрос о том, как Россия может отреагировать на высылку дипломатов. В пятницу с соответствующим предложением выступил член комиссии Рийгикогу по государственной обороне Маргус Цахкна.

По словам посла РФ, он в последние дни встречался с представителями Эстонии и спрашивал их, получали ли они от британской стороны доказательства причастности России. Как сказал Петров, ему отвечали: «Нет, но мы полностью доверяем своим британским друзьям».

Петров напомнил, что дочь отравленного агента Юлия Скрипаль является российской гражданкой, и сказал, что Россия ведет собственное расследование отравления, но британская сторона отказалась предоставлять ей образцы использованного для отравления вещества, что позволило бы установить их происхождение.

BNS