20 европейских стран приготовились выдворить российских дипломатов

В мире20 европейских стран приготовились выдворить российских дипломатов
Дата публикации: Сегодня, 07:23 Просмотрено: 36
Около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, якобы связанных с «московскими шпионскими сетями». Такое решение они намереваются принять из солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в субботу, 24 марта, пишет The Times.
Посольство России в Варшаве. Фото: Алексей Витвицкий
Процесс выдворения, вероятно, начнется 26 марта с отзыва посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера на четыре недели.
The Times уточняет, что в акции примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти стран.
Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что намерена убедить европейские страны отправить сотрудников российских дипмиссий на родину. До этого Лондон сделал это сам.
Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении, Москва отрицает свою причастность к инциденту.
Источник: Лента.ру