Эстония взвешивает ответные шаги в связи с химической атакой в Солсбери

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По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония взвешивает различные возможности ответа на атаку с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Накануне лидеры Европейского союза единодушно согласились с оценкой Великобритании, согласно которой за атакой с использованием нервно-паралитического газа с очень большой вероятностью стоит Россия. Коллеги пообещали всестороннюю поддержку в расследовании премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, чтобы выяснить все детали атаки и согласовать дальнейшие действия.

По словам Ратаса, Эстония однозначно осуждает атаку с использованием нервно-паралитического газа в Великобритании. «Мы имеем дело с вопиющим нарушением международного права и порядка», - сказал он.

«Я уже ранее отказался от предложения в мае посетить Россию, где я собирался принять участие в праздновании столетия Эстонии. Дальнейшие решения мы должны основательно обсудить, в начале следующей недели определенная ясность появится и в этом вопросе. Один из возможных дополнительных шагов – это высылка из страны российских дипломатов. Конечно, мы ведем постоянный обмен информацией с Великобританией и продолжаем надеяться, что Москва будет всесторонне сотрудничать с Лондоном», - пояснил Ратас.

Министерство иностранных дел Эстонии сделает правительству предложение установить запрет на въезд 49 лицам, входящим в так называемый список Магнитского.

Лидеры государств и правительств в ходе заседания Совета ЕС обсудили также политику в области внешней торговли и пошлины США на сталь и алюминий. По словам Ратаса, достойное сожаления решение США окажет влияние на всю мировую торговлю. «В настоящее время введение пошлин для Европейского союза временно приостановлено, и продолжаются переговоры по поиску справедливого решения. От системы торговли, действующей по единым правилам, выиграли бы как европейские, так и американские предприятия», - сказал Ратас.

В воскресенье, 25 марта, исполнится 25 лет единому внутреннему рынку Европейского союза. Благодаря единому внутреннему рынку и политике в области внешней торговли выросли как экономика Европейского союза, так и международных охват предприятий Европейского союза, очень многие рабочие места как в Европе в целом, так и в Эстонии связаны с открытой и действующей по согласованным правилам мировой экономикой.

Сегодня утром главы государств и правительств ЕС получили обзор переговоров по Брекситу. «Мишель Барнье и его команда проделали достойную благодарности работу. И хотя ничего не решено до тех пор, пока все не решено, хорошо, что мы можем продолжать процесс переговоров и обсуждать наше будущее сотрудничество как в сфере экономики, так и внешней политики и политики безопасности. Я надеюсь, что нас и в будущем будут связывать очень хорошие и близкие отношения», - сказал Ратас.

Коммуникационное бюро правительства