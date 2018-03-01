В прошлом году в Эстонии подали 116 ходатайств об убежище - полиция

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По данным департамента полиции и погранохраны (PPA), в прошлом году в Эстонии было подано 116 ходатайств о предоставлении международной защиты, к этому числу добавляются прибывшие в Эстонию по миграционной программе ЕС беженцы.

Пресс-секретарь PPA сообщил BNS, что в прошлом году Эстонии было подано в общей сложности 116 ходатайств о предоставлении убежища, причем больше всего ходатайств поступило от граждан Украины, России и Грузии. Пресс-секретарь пояснил, что речь идет о людях, которые приехали в Эстонию и на месте подали ходатайство. В прошлом году в Эстонии статус беженца или дополнительную защиту предоставили 15 лицам, а 23 человека получили вид на жительство члена семьи.

Данные PPA заметно отличаются от обнародованных во вторник данных Eurostat, согласно которым в Эстонии в прошлом году было подано 180 ходатайств об убежище.

Пресс-секретарь PPA пояснил это тем, что в отличие от внутригосударственной статистики Эстонии Eurostat также включает в число первичных соискателей убежища перемещенных лиц. Статистика Eurostat также включает только подавших ходатайство впервые лиц. Это значит, что в данных Eurostat не отражаются повторные ходатайства. Кроме того, Eurostat округляет числа.

По данным Eurostat, 80 обратившихся к Эстонии за убежищем лиц были гражданами Сирии, 15 российскими гражданами, а десять — гражданами Украины. По данным Eurostat, в позапрошлом в Эстонии было подано 150 ходатайств о предоставлении убежища, что значит, что годовом сравнении их число увеличилось на 21 процент.

По данным МВД, в прошлом году в Эстонии подали 84 ходатайств об убежище.

В прошлом году в Эстонию по миграционной программе ЕС переместили 79 лиц и переселили 19 человек. Таким образом, всего по миграционной программе было принято 98 человек. Большинство из них — сирийские граждане. 48 из принятых по квоте получили статус беженца, а 50 — дополнительную защиту.

Пресс-секретарь МВД сказал BNS, что в прошлом году в рамках миграционной программы ЕС было подано 276 ходатайств об убежище, часть из них не удовлетворили.

BNS