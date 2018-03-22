Видео. Надежду Савченко задержали

Дата публикации: Вчера, 21:19 Просмотрено: 75

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной Рады страны Надежду Савченко. Об этом сообщает «Укринформ».

Надежда Савченко. Фото: Maxym Marusenko / Globallookpress.com

На выходе из здания парламента ей зачитали обвинение и вручили памятку задержанного. Ее пешком ведут в управление Службы безопасности в Киевской области для составления соответствующего протокола. Депутат официально объявлена подозреваемой в организации терактов в Киеве.

Ранее в четверг в украинском парламенте было продемонстрировано видео, на котором Савченко обсуждает с рядом других лиц государственный переворот в стране и физическое устранение нескольких политических фигур, включая президента Украины Петра Порошенко.

На ролике запечатлено и общение Савченко с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, которого ранее обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

За час до этого Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.

Источник: Лента.ру