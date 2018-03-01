Эстония планирует отправить в Мали подразделение из 50 военных

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Правительство на заседании в четверг обсудит отправку подразделения Сил обороны для участия в военной операции Франции Barkhane. Согласно проекту, правительство обратится к Рийгикогу за мандатом на отправку до 50 находящихся на действительной военной службе человек в Мали для участия в миссии продолжительностью в один год, сообщил пресс-секретарь правительства.

Эстонская армия (иллюстративное фото)

Франция начала антитеррористическую операцию Barkhane в регионе Сахель в 2014 году. Штаб операции расположен в столице Чада Нджамене. В операции участвует около 3000 французских военных. В операции Barkhane также примет участие Соединенное Королевство.

BNS