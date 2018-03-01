Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

РеспубликаЭстония планирует отправить в Мали подразделение из 50 военных

Дата публикации: Сегодня, 09:50 Просмотрено: 42

Правительство на заседании в четверг обсудит отправку подразделения Сил обороны для участия в военной операции Франции Barkhane. Согласно проекту, правительство обратится к Рийгикогу за мандатом на отправку до 50 находящихся на действительной военной службе человек в Мали для участия в миссии продолжительностью в один год, сообщил пресс-секретарь правительства.

Эстония планирует отправить в Мали подразделение из 50 военных

Эстонская армия (иллюстративное фото)

Франция начала антитеррористическую операцию Barkhane в регионе Сахель в 2014 году. Штаб операции расположен в столице Чада Нджамене. В операции участвует около 3000 французских военных. В операции Barkhane также примет участие Соединенное Королевство.

BNS

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100