Экс-глава ЦРУ объяснил поздравление Трампа коллеги в Кремле страхом, что "у русских на него что-то есть"

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Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что президент США Дональд Трамп решил поздравить с переизбранием Владимира Путина вопреки рекомендациям своих советников потому, что ему есть что скрывать.

"Возможно, у русских что-то есть, и поэтому Трамп обеспокоен. Трамп знает лучше, чем кто-либо из нас, может ли у русских что-то быть на него", - заявил он в программе Morning Joe на телеканале MSNBC. На это обращает внимание The Hill.

Как сообщалось, президент США после некоторого промедления, на второй день после выборов президента в России, поздравил своего коллегу Владимира Путина с победой в голосовании, а также обсудил с ним контроль за вооружениями, Сирию и КНДР.

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Позже Трампу пришлось объясняться за этот звонок в Twitter. "Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже ему звонил). Фейковые новостные медиа в бешенстве, потому что они хотели, чтобы я критиковал его. Они не правы! Найти общий язык с Россией (и другими) - это хорошее действие, а не плохое", - написал он. При этом журналистыузнали, что в информационных материалах о выборах в России, подготовленных для Трампа советниками по нацбезопасности, большими буквами было написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". Однако Трамп не прислушался к рекомендациям.

По мнению Бреннана, поведение Трампа и его отношение к Путину "трудно объяснить": "Поэтому опять же можно предположить, что, возможно, там что-то есть", - добавил в своем комментарии бывший главный разведчик.

Напомним, Бреннан возглавлял ЦРУ во время второго президентства Барака Обамы и был отправлен в отставку сразу после инаугурации Трампа. Уже после отставки он выступал в сенате с докладом на основе данных разведслужб США о вмешательстве Кремля в американские выборы, заявив, что между российскими официальными лицами и американцами, участвовавшими в кампании кандидата в президенты Дональда Трампа, были выявлены "контакты и взаимодействия". Отвечая тогда на вопрос, видел ли он как директор ЦРУ свидетельства сговора между Москвой и представителями штаба Трампа, Бреннан подчеркнул: "Меня беспокоил ряд контактов, которые установили русские с американцами".

В июле 2017 года Бреннан, а также бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер заявили, что политика Трампа вопреки его предвыборным обещаниям сделает великой не Америку, а Россию. А в ноябре прошлого года, комментируя краткий и довольно миролюбивый разговор Трампа с Путиным на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, экс-глава ЦРУ предположил, что Трамп может быть "запуган" Путиным.

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