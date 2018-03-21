Саркози предъявили обвинения в незаконном финансировании Ливией его президентской кампании

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Французские власти предъявили официальные обвинения бывшему главе государства Николя Саркозипо делу о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. Политик, в свою очередь, полностью отрицает свою вину.

Как отмечает Le Monde, Саркози были предъявлены обвинения "в руководстве пассивной коррупцией, получении взятки, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств".

Саркози на протяжении 26 часов допрашивали во французском управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями. После этого экс-президент был отпущен домой. Журналисты отмечают, что Саркози будет находиться "под судебным контролем".

Саркози был задержан полицией во вторник, 20 марта, и препровожден на допрос вместе с одним из своих ближайших помощников Брисом Ортефе, занимавшим во времена его президентства ряд ключевых министерских постов.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от на тот момент французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

В рамках расследования нелегального получения средств со стороны Ливии Саркози задерживается для дачи показаний впервые. Следствие по данному делу было начато пять лет назад. Следователи располагают показаниями посредника, который утверждает, что передал представителям Саркози "несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии". По данным СМИ, речь идет о 50 млн евро.

Напомним, в 2014 году Саркози уже задерживали для дачи показаний по делу о предполагаемом превышении полномочий. Саркози тогда подозревали во взятках за оказание воздействия на должностных лиц в период с 2007-го по 2012 год, когда он возглавлял французское государство.

Тогда по завершении 15-часового допроса Саркози было предъявлено обвинение по статье "Торговля влиянием". В 2013 году с Саркози были сняты подозрения о нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Лилиан Беттанкур, владелицей корпорации L'Oreal.

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