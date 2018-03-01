Кальюлайд встретится с главами государств Великобритании, США и Франции

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Президент Керсти Кальюлайд в ближайшее время посетит Великобританию, США и Францию и встретится с главами этих государств.

На фото: президент ЭР Керсти Кальюлайд

"В начале следующей недели Кальюлайд совершит визит в Великобританию, где в Виндзорском замке встретится с ЕЕ Величеством королевой Елизаветой II", - сообщил BNS директор по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ. По словам Линнамяэ, окончательная программа визита еще уточняется, однако наряду со встречей с королевой президенту Кальюлайд предстоят участие в бизнес-семинаре, она также прочтет лекции в Chatham Hous и колледже Лондонского университета, посетит Имперский колледж и встретится с эстонским землячеством в Лондоне.

На первой неделе апреля Кальюлайд посетит США, где вместе с президентами Латвии и Литвы 3 апреля встретится в Вашингтоне с президентом Дональдом Трампом, главной темой встречи станут безопасность и экономическое сотрудничество, ранее информировала BNS канцелярия президента.

В конце той же недели президент Кальюлайд начнет визит во Францию. "8-10 апреля состоится визит президента Кальюлайд во Францию, в ходе визита Кальюлайд встретится с президентом Франции Эммануэлем Макрона", - сказал Линнамяэ. Программа и этого визита еще уточняется, однако уже известно, что 8 апреля президент Кальюлайд вместе с коллегами из Латвии и Франции откроет в музее д’Орсе выставку “Символизм в искусстве Балтийских стран”, таким образом отмечая столетний юбилей независимости стран Балтии, сказал Линнамяэ.

BNS