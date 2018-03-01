Полиция призывает к осторожности при выходе на лед

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«Поступившие центру морской охраны PPA в конце прошлой недели сообщения показали, что солнечные зимние дни выманили людей на лед. Несмотря на недавние морозы, выходить на лед всегда рискованно, поэтому всегда стоит предварительно подумать, даже если ледовые условия хорошие», - сказала Марге Кохтла из PPA. Если состояние льда кажется сомнительным, нужно отказаться от выхода на лед. «Можно привести примеры инцидентов за прошлую неделю. Нам поступали сообщения о провалившихся под лед автомобилях, а центру морской охраны сообщали о детях, которые в одиночестве ходили по льду», - сказала Кохтла.

Скоро потеплеет, и лёд от этого станет небезопасным для выхода на него

В субботу вечером поступило сообщение о двух людях, которые катались по морскому льду на коньках и не вернулись к наступлению темноты. «Для нас это прежде всего было сигналом тревоги для подразделения морских спасателей и спасательного вертолета — темнота и низкая ночная температура воздуха означали, что пропавших людей нужно срочно найти. К счастью, мужчины сами вернулись на берег, с ними все было в порядке».

Несущая способность льда зависит не только от его толщины. На ней сказывается множество факторов, от погоды до подводных факторов. По словам Кохтла, весной лед разрушает интенсивное солнечное сияние, а также теплопроводность окружающей его почвы и текущая подо льдом талая вода.

«На состоянии льда также сказывается ветер, который при благоприятных условиях уносит лед вдаль от берега, так что возникают участки открытой воды. Весной на льду часто можно увидеть лужи — вода может попасть на лед разными способами, например, при потеплении увеличивается количество воды подо льдом, она выдавливает лед наверх, он ломается и вода проникает на поверхность льда. Лужи также появляются от растаявшего снега, когда вода нагревается и ускоряет процесс таяния», - сказала Кохтла.

По ее словам, перед выходом на лед нужно убедиться в его несущей способности, и стоит помнить, что весенний лед никогда не является безопасным. «Возьмите с собой спасательное снаряжение — ледовые шила, свисток, плавучее средство, заряженный и помещенный в водонепроницаемый контейнер мобильный телефон. Дайте близким знать, когда и где вы выйдете на лед и когда вернетесь. Старайтесь не оставаться на льду в одиночестве. Когда что-то происходит, особенно в холодное время года, время критически важно. Поэтому важно, чтобы спасательные работы сразу же были сосредоточены в правильном районе», - пояснила Кохтла.

Вес человека выдерживает лед толщиной не менее 10 см, вес мотосаней или квадроцикла лед толщиной около 15 см, а вес автомобиля — лед толщиной не менее 22 см. Толщина льда — всего один из факторов, определяющих его прочность, обязательно нужно учитывать также погоду, глубину воды, размер водоема и препятствия.

Новый лед обычно прочнее старого, легкий ветер поощряет и ускоряет замерзание, а сильный ветер замедляет его. Растения и камни замедляют процесс замерзания. Толщина льда может существенно различаться в пределах одного водоема.

Опасны участки с проточной водой, а также лед под мостами, на мелководье, покрытый плотным снегом, лед вблизи столбов, камней, упавших в воду деревьев, камышей, трещины и залитый водой лед. Лед может стать опасным, если на нем находится много людей, на солнечном участке или вблизи судовых путей движения. Лед становится теплее и слабее от снега, действующего в качестве изолятора. Лед становится существенно слабее от колебания уровня воды, которое также может ускорить процесс разрушения льда.

BNS