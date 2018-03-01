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РеспубликаКальюлайд поздравила Путина с переизбранием

Дата публикации: Сегодня, 16:53 Просмотрено: 61

Кальюлайд поздравила Путина с переизбранием

 

Президент Керсти Кальюлайд во вторник направила поздравления вновь избранному в президенты России Владимиру Путину.

«Поздравляю вас с переизбранием в президенты Российской Федерации. Желаю России и ее народу благополучия и процветания», - написала Кальюлайд.

«Расчитываю на развитие добрососедских отношений между нашими странами», - добавила она.

Прошедшие в воскресенье в России выборы президента, как и ожидалось, выиграл президент Путин, набравший 76,67 процента голосов.

 

BNS

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