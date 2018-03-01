Во вторник вечером нельзя будет обновить ID-карту

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C 18 до 22 часов во вторник из-за технических работ будет недоступно обновление сертификата ID-карты, но после проведения работ дистанционное обновление снова заработает, и сертификаты можно будет обновлять до конца марта

ИД-карточка и считыватель (иллюстративное фото)

1 апреля необновленные сертификаты признают недействительными. Чтобы использовать ID-карту по электронным каналам, нужно будет обратиться в департамент полиции и погранохраны за новым документом и уплатить госпошлину. На данный момент обновлены сертификаты 460 000 карт, не обновлено около 280 000 сертификатов. Большая часть необновленных карт — около 225 000 — за прошлый год ни разу не использовалась электронным образом. Это значит, что их не использовали для входа в порталы электронных услуг или создания дигитальной подписи.

Сертификаты нуждаются в обновлении, если ID-карта выдана после 16 октября 2014 года; карта вида на жительство выдана после 17 декабря 2014 года; карта digi-ID была выдана после 1 декабря 2014 года; карта э-резидента была выдана после 1 декабря 2014 года.

Потребность в обновлении карты можно проверить на сайте PPA по адресу https://www2.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/.

В картах, выданных с 26 октября 2017 года, действуют новые сертификаты с новым программным обеспечением, такие карты обновлять не надо. Также не нуждаются в повторном обновлении сертификаты карт, которые уже были обновлены после 24 октября 2017 года.

Сертификат ID-карты не нужно обновлять, если карту не используют электронным образом. Карту с необновленным сертификатом можно использовать точно так же, как и раньше — ID-kaart будет действовать в качестве удостоверения личности до указанной на ней даты, она также продолжит действие в качестве карты клиента и по ней можно будет покупать лекарства в аптеках.

BNS