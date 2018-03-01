Тарту добивается от правительства прекращения планировки по целлюлозному заводу

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Тартуская горуправа в понедельник направила правительству ходатайство о прекращении составления специальной планировки для строительства вблизи города завода по производству целлюлозы, поскольку планировка не была инициирована законным образом.

Завод по выпуску бумаги требует для работы большое количество водных ресурсов (иллюстративное фото)

«От разных членов правительства поступали противоречивые мнения, передал пресс-секретарь слова мэра Тарту Урмаса Клааса. - Одни хотят продолжать работу над специальной планировкой, другие не считают это правильным. Поскольку составление специальной планировки было инициировано правительством в качестве коллегиального органа, мы ждем четкого ответа на наше ходатайства также от правительства как коллегиального органа».

Тартуская горуправа указывает в своем обращении, что государственная специальная планировка не была инициирована в соответствии с высоким государственным интересом, как требует закон о планировке.

Кроме того, планирование строительства завода в Тартумаа противоречит документации по развитию уезда и города, в которой содержится четкое требование беречь и улучшать окружающую среду и развивать предпринимательство таким образом, чтобы было исключено ухудшение состояния природной среды.

Горуправа отмечает, что, согласно имеющимся данным, очевидно, что с точки зрения экологического воздействия, особенно состояния Эмайыги и Чудского озера, Тартуский уезд не подходит для строительства завода по производству целлюлозы.

Горуправа считает неправильным, что решение о местонахождении завода приняли еще на стадии инициирования специальной планировки, фактически без сравнения потенциальных альтернатив и без вовлечения общественности и местных самоуправлений. Выбор местонахождения очевидно продиктован коммерческими интересами девелопера, а не интересами государства, связанное со строительством завода негативное экологическое воздействие оставлено без внимания.

Горуправа считает, что планировка не была инициирована законным образом.

На заседании 7 марта горсобрание Тарту потребовало прекратить составление специальной планировки и приняло соответствующую декларацию. На том же заседании горсобранию передали собравшую 8200 подписей петицию, в которой выражается обеспокоенность из-за строительства завода и сопутствующего ему экологического ущерба и требуется прекращение планировки.

BNS