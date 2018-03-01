В Аризоне беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину

Дата публикации: Сегодня, 09:46 Просмотрено: 61

В Аризоне женщину насмерть сбил беспилотный автомобиль компании Uber. После первого в мире ДТП с участием самоуправляемого авто, которое привело к гибели человека, перевозчик объявил о приостановке своей программы использования автономного транспорта на территории США и Канады.

Авария произошла в городе Темпе американского штата Аризона, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции. Это первый в мире случай ДТП со смертельным исходом с участием самоуправляемого транспортного средства, отмечает агентство. Технология все еще испытывается по всему миру, и трагическое происшествие может сорвать все усилия по ускорению ее внедрения в Соединенных Штатах.

ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Автомобиль во время аварии находился в автономном режиме, при этом за рулем был человек, рассказали в полиции Темпе.

Из отчета полицейских следует, что жертва ДТП нарушила правила дорожного движения: она перешла дорогу в неположенном месте. "Транспортное средство двигалось в северном направлении. Когда женщина переходила дорогу с запада на восток не по пешеходному переходу, ее сбил автомобиль Uber", - говорится в заявлении стражей порядка.

От полученных травм женщина скончалась в больнице. Имя погибшей не раскрывается, поскольку ее ближайших родственников еще не уведомили о произошедшем.

По словам знакомого с ситуацией источника Reuters, в ДТП попал автомобиль марки Volvo. На кадрах с места происшествия виден помятый спереди внедорожник Volvo XC90.

После резонансного ДТП представитель Uber Technologies Inc сообщил, что компания приостановила испытания самоуправляемых автомобилей в Северной Америке. В Twitter компания выразила свои соболезнования в связи с гибелью пешехода и сообщила, что в полной мере сотрудничает с властями.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США и Национальный совет по безопасности на транспорте заявили, что отправляют свои следственные группы для расследования аварии.

Uber Inc. Technologies - основанная в США международная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Uber в настоящее время работает в 76 странах мира, включая Россию.

www.newsru.com