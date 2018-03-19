The Washington Post: юристы Трампа боятся, что он наговорит глупостей на допросе у Мюллера

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Юристы президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы глава государства в письменной форме ответил спецпрокурору Роберту Мюллеру на вопросы, касающиеся предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в администрации Соединенных Штатов.

Адвокаты опасаются, что проведение продолжительной беседы с Мюллером "сделает президента уязвимым". Кроме того, юристы не уверены в том, что Трамп не скажет спецпрокурору чего-нибудь лишнего или не попытается сделать какое-либо ложное заявление под присягой.

По данным издания, юристы Трампа передали Мюллеру различные документы по разбирательству, где кратко излагаются распространенные Белым домом служебные записки, электронная переписка, связанная с увольнениячми помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми, а также другие документы по вопросам, затрагивающим расследование Мюллера.

Адвокаты выразили надежду, что в предоставленных ими бумагах следствие найдет ответы на имеющиеся вопросы, отмечает ТАСС.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщала, что юристы президента США Дональда Трампа рассматривают вариант, при котором глава государства может согласиться ответить на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера при условии, что последний назовет временные рамки своего разбирательства.

По словам собеседников газеты, американский лидер готов согласиться на допрос у Мюллера, даже если спецпрокурор определит дату завершения хотя бы той части расследования, которая касается непосредственно президента. Речь может идти о сроке в 60 дней с момента беседы между Трампом и Мюллером.

Издание отмечало, что Мюллер хочет спросить Трампа об увольнении в мае 2017 года Джеймса Коми с поста директора ФБР, а также об отставке Майкла Флинна - бывшего помощника Трампа по нацбезопасности, который оставил свою должность в феврале прошлого года после скандала о его контактах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом России в США.

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