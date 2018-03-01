На Украине застрелился бывший пилот Су-25, которого в РФ обвиняли в атаке на малайзийский Boeing

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На Украине покончил с собой летчик Владислав Волошин, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт". Издание "НикВести"напоминает, что Волошина российские власти обвиняли в атаке на малайзийский Boeing, сбитый над Донбассом. Международное расследование установило, что самолет сбили ракетой комплекса "Бук".

"Интерфакс" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщает, что 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области. Его имя не называется.

"Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщают в полиции.

Волошин мог покончить с собой из-за финансовых проблем, сообщают "Новости N"со ссылкой на близких погибшего. Источник издания рассказал, что Волошина "угнетали проблемы", связанные с реконструкцией Николаевского аэропорта, где он занимал пост исполняющего обязанности директора. По словам собеседника "Новостей N", в ходе ремонта возникли трудности с финансированием.

Издание приводит слова бывших сослуживцев летчика, которые описывают Волошина как "впечатлительного" человека с "повышенным чувством справедливости". После увольнения из армии, Волошин говорил о множестве проблем, с которыми сталкиваются украинские летчики: маленькие зарплаты, отсутствие обмундирования и плохое отношение начальства, утверждают знакомые летчика.

Волошин с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В 2014 году совершил 33 боевых вылета, награжден орденом "За мужество", в 2017 году получил орден "Народный герой Украины". Российские СМИ обвиняли Волошина в причастности к атаке на Boeing рейса MH-17, сбитый над Донбассом. Погибли все 298 человек на борту.

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