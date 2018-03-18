В столице Техаса прогремел четвертый с начала марта взрыв - еще двое раненых.

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Два человека получили ранения в результате нового взрыва в столице штата Техас Остине в воскресенье вечером, 18 марта. Ранее сообщалось, что полиция Остина разыскивает серийного подрывника, из-за действий которого в этом месяце погибли два человека и еще двое были ранены.

Последний взрыв произошел накануне около 20:30 в пригородном районе Трэвис-Кантри на юго-западе Остина, сообщает WTOP со ссылкой на AP. Уточняется, что пострадали двое юношей в возрасте 20 лет. Полиция сообщила, что они госпитализированы с травмами, которые не угрожают их жизни.

Это уже четвертый взрыв в Остине менее чем за три недели. Три предыдущих прогремели в жилых районах в восточной части города. Первая бомба, упакованная в посылку, взорвалась 2 марта на северо-востоке города, убив 39-летнего мужчину. Еще две бомбы взорвались 12 марта: рано утром от первого взрыва погиб 17-летний подросток и пострадала его мать; спустя несколько часов от нового взрыва пострадала 75-летняя пенсионерка.

По данным полиции, в первых трех случаях все жертвы обнаружили у себя на пороге посылки, отправленные или доставленные ночью неким частным перевозчиком. При этом первоначально правоохранители предположили, что это - преступление на почве расизма, поскольку все пострадавшие - афро- или латиноамериканцы. Но теперь полиция изучает и другие возможные мотивы.

Главный полицейский Остина Брайан Мэнли на очередной пресс-конференции снова призвал жителей не прикасаться ни к каким неожиданным пакетам или сверткам, обнаруженным около своих домов. Он также попросил всех, кто видел что-либо странное, звонить в 911. Полиция уже получила за последние дни сотни звонков о подозрительных пакетах, но не нашла ничего опасного.

Последний взрыв произошел через несколько часов после того, как власти на 50 000 долларов повысили вознаграждение за любую информацию, которая может помочь аресту подозреваемого в организации взрывов. Сейчас вознаграждение составляет 115 000 долларов. Полиция призвала жителей района, где произошел взрыв, оставаться в своих домах до новых сообщений правоохранителей.

Местные СМИ отмечают, что воскресенье было последним днем музыкального фестиваля South By Southwest, который каждый март привлекает в Остин сотни тысяч гостей. В субботу вечером на фестивале из-за поступившей информации об угрозе взрыва был отменен концерт хип-хоп группы The Roots. Позже полиция арестовала 26-летнего мужчину, но оказалось, что этот инцидент не связан с тремя предыдущими взрывами.

Расследованием загадочных взрывов в Остине, помимо полиции, занимаются сотрудники ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), уточняет CNS News.

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