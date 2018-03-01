После обработки 99,81% бюллетеней Путин набрал 76,67% голосов

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Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,67% голосов после обработки 99,81% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,79% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%, следует из данных Центризбиркома. Явка избирателей составила, по предварительным данным, 67,4%.

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. Затем следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

По данным ЦИК, Путин установил два исторических рекорда президентских выборов в России: по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству. В этом году за действующего президента отдали, по итогам подсчета 99,81% бюллетеней, 56 179 035 голосов. В 2000 году Путин одержал победу, получив 39 740 434 голоса, или 52,94%. На прошлых выборах в 2012 году он победил, получив 45 602 075 голосов, или 63,6%.

В некоторых регионах подсчитаны все голоса. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе Путин получил наибольшую поддержку в Кабардино-Балкарской Республике - 93,38% голосов. На втором месте в регионе - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 4,15% голосов, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Следующая по количеству проголосовавших за Путина в округе - Чеченская Республика, там его поддержка достигла 91,44%. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 4,62%. Третье место за Сергеем Бабуриным ("Российский общенародный союз") - 1,18%, передает "Интерфакс". Четвертое место занял основатель "Яблока" Григорий Явлинский - у него 0,75% голосов, далее - Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") с 0,54%, за ней идет Борис Титов ("Партия роста"), получивший 0,51%. Седьмое место у Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), набравший 0,32%. Меньше всего голосов в регионе получил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - у него 0,25% голосов.

В Дагестане 90,73% проголосовавших отдали свой голос Путину. В Карачаево-Черкесской Республике он получил 87,64% голосов. В Ингушетии за Путина проголосовали 83,17%.

Путин с большим отрывом побеждает на выборах президента РФ в Краснодарском крае по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий. Он получил 2 400 040 голосов избирателей, или 81,61%, сообщили "Интерфаксу" в крайизбиркоме. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 9,9% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 4,58%, Ксения Собчак - 0,92%, Борис Титов - 0,65%, Максим Сурайкин - 0,54%, Сергей Бабурин - 0,5%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,5%. Явка избирателей на Кубани составила - 78,9%.

Владимир Путин лидирует по предварительным итогам голосования на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в регионах Дальнего Востока. Путин набрал 64,38% в Якутии, 65,26% в Приморье, 65,78% в Хабаровском крае (в среднем по стране - 76,65%). В других регионах этот результат колеблется от 65,75 до более чем 72%. Наибольший результат у Владимира Путина в Чукотском автономном округе, где он набрал 82,31% голосов.

Следующий за Путиным Павел Грудинин, набирая в среднем по стране 11,82%, в регионах Дальнего Востока получил сравнительно больше процентов голосов: 27,25% в Якутии, 21,39% в Приморье, 18,62% в Амурской области, 18,42% в Хабаровском крае, 18,12% в Еврейской автономии.

В других регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) результат Грудинина колеблется в пределах 14-17%, за исключением Чукотского автономного округа, где этот кандидат набрал 5,86% голосов избирателей. Как заявили опрошенные региональные эксперты, результаты Грудинина на Дальнем Востоке, превышающие средние показатели голосования по стране, объясняются особенностями региона: его экономическое развитие только начинается, и население пока не видит быстрых изменений в своей жизни, отмечает ТАСС.

Напомним, ранее, вскоре после завершения голосования, на Манежной площади в центре Москвы стартовал митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым", на котором выступил президент РФ Владимир Путин с речью, посвященной своему переизбранию до 2024 года.

Путин начал свое выступление с приветствия и благодарностей: "Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо вам за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, и к нашим сторонникам со всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат".

На пресс-конференции в своем выборном штабе Путин заявил, что у него пока нет планов реформы Конституции страны. О кадровых решениях Путин, по его словам, сообщит после инаугурации. Он также ответил на вопрос, собирается ли участвовать в выборах 2030 года. "Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", - сказал президент.

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