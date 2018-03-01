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Количество пассажиров поездов компании Elron на линии Таллинн-Нарва за год выросло в два раза, при этом в январе и феврале этого года было выполнено более 1,2 млн поездок, и в общем плане численность пассажиров выросла на 9 процентов.

«Я очень рад тому, что наши усилия принесли успех и что в течение двух первых месяцев этого года было выполнено почти на 100 000 поездок, чем в прошлом году, - сказал менеджер компании по продажам и развитию Ронни Конго в переданном BNS пресс-релизе. - Каждая поездка на поезде вместо поездки на машине это маленький выигрыш: пассажир выигрывает время, а общество получает более чистую окружающую среду».

Количество пассажиров постоянно растет — заметный прирост их численности отмечается на нарвском направлении: наряду с ростом числа пассажиров на линии Таллинн-Нарва, в два раза увеличился пассажиропоток на линии Таллинн-Йыхви.

Доход предприятия от продажи билетов в феврале этого года составил 1,145 млн евро, что на 18 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Показатели продажи билетов через интернет превысили объемы продаж за наличность.

В прошлом году поездами Elron было выполнено 7,3 млн поездок, что на 8 процентов больше, чем в 2016 году.

BNS