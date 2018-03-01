Кадри Симсон: в 2025 году между Йыхви и Нарвой будет четырехрядное шоссе

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Более десяти лет стоящее на повестке дня, но постоянно откладываемое строительство четырехрядного шоссе между Йыхви и Нарвой будет, по словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, завершено ориентировочно к 2025 году. Отвечая на вопрос "Северного побережья", в каком году можно будет проехать от Йыхви до Нарвы по четырехрядному шоссе, Симсон сказала, что это "почти наверняка" станет предвыборным обещанием Центристской партии на парламентских выборах 2019 года.

Кадри Симсон предположила, что перестройка трех основных шоссе Эстонии в четырехрядные станет предвыборным обещанием не только Центристской, но и какой-нибудь другой партии, что должно было бы сделать осуществление этого плана реальным и в случае разных коалиционных правительств.

„Решение появится после выборов 2019 года, ведь необходимо также финансовое соглашение”, - подтвердила Симсон.

Министр пояснила, что от принятия решения до появления четырехрядного шоссе пройдет около шести лет, которые уйдут на приобретение земель, проектирование дороги, проведение тендеров и строительство. "Мы видим, что в случае Таллинн-Нарва (перестройки шоссе в четырехрядное) решение приняли в 2016 году, а готово все будет в 2022 году", - отметила она.

Заместитель генерального директора Департамента шоссейных дорог по строительству и развитию Каупо Сирк говорил в октябре прошлого года на сдаче силламяэского двухуровневого дорожного узла, что департамент планирует также построить двухуровневый перекресток основного шоссе с местной дорогой в обращенной в сторону Нарвы части Силламяэ, но для перестройки всего участка шоссе Йыхви-Нарва в четырехуровневый, по его словам, движение недостаточно интенсивное.

"По действующей сейчас программе, планируется в 2023-2024 годах заняться наиболее опасными и извилистыми участками дороги между Йыхви и Нарвой, перестроив их в трехрядные. Участок шоссе между Йыхви и Нарвой для нас важен. Однако ввиду финансовых возможностей у нас нет возможности быстрее двигаться вперед", - констатировал Каупо Сирк.

Кадри Симсон отметила, что Департамент шоссейных дорог, конечно, очень сильно поддерживает решения "2+1", но люди мечтают все же о четырехрядном шоссе.

Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук сообщил накануне, что в своей строительной деятельности департамент исходит из введенной в действие правительством республики программы дорожного ухода на 2014-2020 годы.

"Если правительство решит изменить программу дорожного ухода и примет решение перестроить участок шоссе Йыхви-Нарва в четырехрядный, то Департамент шоссейных дорог будет готов это сделать", - отметил он.

Перестройка примерно 50-километрового извилистого и опасного участка дороги Йыхви-Нарва в четырехрядное шоссе стоит на повестке дня уже более десяти лет.

Весной 2007 года выбранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа Рейн Айдма говорил "Северному побережью", что продолжение перестройки шоссе Таллинн-Нарва в четырехрядное было включено в программу Партии реформ и от этого обещания они ни в коем случае не откажутся. Он был уверен, что если на коалиционных переговорах зайдет речь о расширении шоссе Таллинн-Тарту, то точно так же заговорят и о шоссе Таллинн-Нарва.

"Ясно, что требующий так много денег и труда объект невозможно построить за четыре года. Я считаю реальным, что потребуется не менее двух созывов Рийгикогу, то есть восемь лет, прежде чем от Нарвы до Таллинна будет проложено четырехрядное шоссе", - сказал Айдма 11 лет назад, подчеркнув, что важно на государственном уровне принять политическое решение о том, что за эту стройку возьмутся.

Семь лет назад в Ида-Вируском уездном управлении была составлена тематическая планировка шоссе Йыхви-Нарва, которой определялся трассовый коридор четырехрядного шоссе.

BNS