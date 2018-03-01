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РазвитиеКадри Симсон: в 2025 году между Йыхви и Нарвой будет четырехрядное шоссе

Дата публикации: Сегодня, 15:59 Просмотрено: 73

Более десяти лет стоящее на повестке дня, но постоянно откладываемое строительство четырехрядного шоссе между Йыхви и Нарвой будет, по словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, завершено ориентировочно к 2025 году. Отвечая на вопрос "Северного побережья", в каком году можно будет проехать от Йыхви до Нарвы по четырехрядному шоссе, Симсон сказала, что это "почти наверняка" станет предвыборным обещанием Центристской партии на парламентских выборах 2019 года.

Кадри Симсон: в 2025 году между Йыхви и Нарвой будет четырехрядное шоссе

Кадри Симсон предположила, что перестройка трех основных шоссе Эстонии в четырехрядные станет предвыборным обещанием не только Центристской, но и какой-нибудь другой партии, что должно было бы сделать осуществление этого плана реальным и в случае разных коалиционных правительств.

„Решение появится после выборов 2019 года, ведь необходимо также финансовое соглашение”, - подтвердила Симсон.

Министр пояснила, что от принятия решения до появления четырехрядного шоссе пройдет около шести лет, которые уйдут на приобретение земель, проектирование дороги, проведение тендеров и строительство. "Мы видим, что в случае Таллинн-Нарва (перестройки шоссе в четырехрядное) решение приняли в 2016 году, а готово все будет в 2022 году", - отметила она.

Заместитель генерального директора Департамента шоссейных дорог по строительству и развитию Каупо Сирк говорил в октябре прошлого года на сдаче силламяэского двухуровневого дорожного узла, что департамент планирует также построить двухуровневый перекресток основного шоссе с местной дорогой в обращенной в сторону Нарвы части Силламяэ, но для перестройки всего участка шоссе Йыхви-Нарва в четырехуровневый, по его словам, движение недостаточно интенсивное.

"По действующей сейчас программе, планируется в 2023-2024 годах заняться наиболее опасными и извилистыми участками дороги между Йыхви и Нарвой, перестроив их в трехрядные. Участок шоссе между Йыхви и Нарвой для нас важен. Однако ввиду финансовых возможностей у нас нет возможности быстрее двигаться вперед", - констатировал Каупо Сирк.

Кадри Симсон отметила, что Департамент шоссейных дорог, конечно, очень сильно поддерживает решения "2+1", но люди мечтают все же о четырехрядном шоссе.

Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук сообщил накануне, что в своей строительной деятельности департамент исходит из введенной в действие правительством республики программы дорожного ухода на 2014-2020 годы.

"Если правительство решит изменить программу дорожного ухода и примет решение перестроить участок шоссе Йыхви-Нарва в четырехрядный, то Департамент шоссейных дорог будет готов это сделать", - отметил он.

Перестройка примерно 50-километрового извилистого и опасного участка дороги Йыхви-Нарва в четырехрядное шоссе стоит на повестке дня уже более десяти лет.

Весной 2007 года выбранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа Рейн Айдма говорил "Северному побережью", что продолжение перестройки шоссе Таллинн-Нарва в четырехрядное было включено в программу Партии реформ и от этого обещания они ни в коем случае не откажутся. Он был уверен, что если на коалиционных переговорах зайдет речь о расширении шоссе Таллинн-Тарту, то точно так же заговорят и о шоссе Таллинн-Нарва.

"Ясно, что требующий так много денег и труда объект невозможно построить за четыре года. Я считаю реальным, что потребуется не менее двух созывов Рийгикогу, то есть восемь лет, прежде чем от Нарвы до Таллинна будет проложено четырехрядное шоссе", - сказал Айдма 11 лет назад, подчеркнув, что важно на государственном уровне принять политическое решение о том, что за эту стройку возьмутся.

Семь лет назад в Ида-Вируском уездном управлении была составлена тематическая планировка шоссе Йыхви-Нарва, которой определялся трассовый коридор четырехрядного шоссе.

BNS

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