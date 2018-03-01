Райнер Вакра: вырубка леса в Эстонии достигла критического уровня

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По словам председателя парламентской комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, в прошлом году в Эстонии вырубили 12 миллионов кубометров леса. Такой объем вырубки представляет опасность для природы. Вакра считает, что необходимо установить четкие ограничения на вырубку леса.

По заверению Вакра, объемы вырубки приобретают все большие масштабы и уже достигли критического уровня. «По оценке лесоведов и экологов, нынешняя ситуация нежизнеспособна. Нам нужны четкие ограничения. Если отталкиваться от текущих данных, то 10 миллионов кубометров в год – это предел. Так мы сохраним лес для следующих поколений», - сказал Вакра.

Вакра напомнил, что в прошлом году парламент принял закон, согласно которому объем вырубки не должен превышать объем выросшего леса, однако на деле все не совсем так. «На месте вырубленного леса молодые деревья растут быстрее, чем обычные. Это дает возможность написать на бумаге, будто бы у нас большой прирост леса, и продолжить вырубку. В действительности же так называемого «настоящего» леса становится меньше», - добавил Вакра. «Главная тема следующей программы развития лесного хозяйства – вырубка. Если первый пункт нынешней программы посвящен обеспечению жизнеспособности лесного хозяйства, то новая программа должна быть сосредоточена на сохранении самого леса», - сказал Вакра.

По информации от Райнера Вакра