В Кохтла-Ярве в трех жилых домах выявлены трещины

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Как пишет ERR, была проведена экстренная проверка трех жилых домов в Кохтла-Ярве, построенных на местах бывшей добычи сланца, и ущерба, вызванного длительным оседанием. Результаты проверки и дальнейшие действия были представлены Департаментом технического надзора совместно с работниками Геологической службы Эстонии в четверг, 15 марта, руководству и жителям города.

На фото: многоквартирный дом по Синивооре, 7, Кохтла-Ярве

Проверялись многоквартирные дома, расположенные по адресам: Катсе, 7, Синивооре, 7 и Синивооре, 13, которые были построены в экспериментальном порядке и на основе специальных проектов с использованием специальных решений. При строительстве зданий учитывалось их дальнейшее оседание.

В самом лучшем состоянии находится дом по Катсе, 7. В домах по улице Синивооре выявлены различные оседания внешних и внутренних стен и образовавшиеся по этой причине трещины, прежде всего на лестничных клетках. В ходе аудита было обнаружено, что оседание зданий продолжается.

ERR