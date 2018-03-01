В ООН рассказали о признании Украиной причастности к ракетным двигателям КНДР

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Украина подтвердила, что последние баллистические ракеты КНДР, скорее всего, содержат компоненты двигателя советской эпохи РД-250, который производился украинским предприятием "Южмаш". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад группы экспертов ООН, который, как ожидается, будет опубликован в пятницу, 16 марта.

В отчете сообщается, что эксперты получили от одной из стран информацию о том, что за основу двигателя баллистических ракет КНДР, которые, если верить утверждениям самого Пхеньяна и оценкам западных экспертов, являются межконтинентальными, взят советский РД-250.

Он разрабатывался в НПО "Энергомаш", а документация двигателя для его серийного производства была передана в 1965 году в КБ "Южное" и ПО "Южмаш", расположенные в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

"Украина подтвердила группе [экспертов], что двигатель [баллистической ракеты] КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя", - сообщают эксперты ООН.

При этом, по их словам, украинская сторона попыталась снять с себя подозренияотносительно поставок двигателей в КНДР, заявив, что двигатели РД-250, пригодные для полетов, вывозились на российскую территорию, а вся документация для их производства "надежно хранится в специально оборудованных помещениях".

Тема происхождения двигателей северокорейских баллистических ракет возникла в августе прошлого года. Тогда газета The New York Times сообщила о возможной передаче ракетных технологий в КНДР украинским заводом "Южмаш".

По данным издания, ссылавшегося на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб, запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

Международные эксперты пришли к заключению о принадлежности использованных Северной Кореей ракетных двигателей к советскому семейству РД-250. Киев и Москва оказание помощи Северной Корее в создании аналога двигателя отрицают.

Украинское предприятие заверило, что не имеет отношения к северокорейским ракетным программам, но генконструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев вспомнил, как в 2012 году на Украине были осуждены двое граждан Северной Кореи за шпионаж на "Южмаше", и не исключил, что кто-то мог сделать копию украинского двигателя.

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