Выпавшее из самолета золото оказалось не золотом

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На борту грузового самолета Ан-12, у которого в Якутске при взлете сорвало створку люка, находились слитки серебра. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Фото: Telegram-канал «112»

«По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе», — пояснил собеседник агентства.

При этом в московском представительстве компании Kinross Gold, «дочка» которой занимается разработкой месторождения Купол, откуда перевозился груз, сообщили, что на борту были слитки из сплава Доре — он содержит не менее 70 процентов золота и/или серебра. «Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — уточнил представитель компании Станислав Бородюк.

Он также подчеркнул, что никто из находившихся на борту семи членов экипажа и двух представителей компании в результате инцидента не пострадал.

По данным Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте, из самолета выпали 172 слитка общим весом около 3,4 тонны, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета, причиной повреждения створки люка стало смещение груза. Отвалившаяся створка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств, никто не пострадал.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» в Якутске 15 марта при взлете потерял створку люка и рассыпал слитки золота по взлетной полосе. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. В результате самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска. Самолет следовал по маршруту рудник Купол — Красноярск с дозаправкой в Якутске, на его борту находилось более 9 тонн драгоценных металлов.

Источник: Лента.ру