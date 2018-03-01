СБ ООН обсудил инцидент в Солсбери: постпред РФ вспомнил Шерлока Холмса и дал пояснения о "Новичке"

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Совет Безопасности ООН в среду, 14 марта, обсудил инцидент с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, из-за которого Лондон обвинил Россию в химической атаке и объявил об ответных мерах. Заседание было созвано по инициативе британской стороны. Сначала вопрос обсуждали в закрытом формате, затем перешли в открытый режим.

Аллен описав инцидент с отравлением, назвал его "неизбирательным и безрассудным актом, направленным против Соединенного Королевства", отметив, что потенциально жертвами химической атаки могли стать "сотни британских граждан"



Великобритания "в грубой форме под политизированными предлогами" заблокировала принятие в Совбезе предложенного Россией проекта заявления для прессы по инциденту в Солсбери, "нацеленного на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО)". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский. По его словам, которые приводит ТАСС, британская делегация внесла "поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

Ключевыми моментами заседания стали заявление о готовности России провести совместное с Великобританией расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств и фактический отказ Лондона предоставить таковые, который нашел отражение в заключительном выступлении и. о. британского постпреда при ООН Джонатана Аллена. Эту позицию он оправдал Конвенцией о запрещении химического оружия, в которой, по его утверждению, "нет положений, требующих от Великобритании поделиться образцами, собранными в рамках уголовного расследования".

Аллен, в частности, открывал заседание. Дипломат, описав инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произошедший в городе Солсбери, назвал его "неизбирательным и безрассудным актом, направленным против Соединенного Королевства", отметив, что потенциально жертвами химической атаки могли стать "сотни британских граждан".

Как заявил Аллен, к расследованию были подключены "эксперты мирового уровня" в научном центре Министерства обороны в городе Портон-Даун. Следственные мероприятия, продолжил дипломат, привели британские власти к выводу, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены [газом] "Новичок" - нервно-паралитическим веществом военного предназначения, разработанным Россией".

Аллен подтвердил, что британская сторона обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой проверить выводы британской стороны о происхождении химиката.

И. о. постпреда Великобритании обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, утверждая, что она не предоставила ОЗХО информацию о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок". "Россия не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция", - заявил дипломат.

Аллен сообщил, что в рамках расследования инцидента британская сторона рассматривает две версии случившегося: либо за отравлением стоят российские власти, либо РФ "утратила контроль" над запасами отравляющего вещества и им воспользовались без ее ведома. При этом Аллен утверждал, что Москва "не дала заслуживающих доверия объяснений", которые бы подтверждали последний вариант. "Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как сделать вывод о том, что российское государство несет ответственность за попытку убить господина Скрипаля и его дочь, а также офицера полиции [Ника Бейли]", - заключил дипломат.

США и Франция выразили солидарность с Британией

США и Франция в ходе дискуссии выразили поддержку своему союзнику по НАТО. "Соединенные Штаты полностью солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного качества, имеющего нервно-паралитическое действие", - сказала постпред США Никки Хейли (цитата по ТАСС). Она потребовала от РФ полностью сотрудничать с британским следствием и раскрыть всю информацию "о своей программе химического оружия".

Хейли обвинила Россию в том, что та якобы "покрывает" применение отравляющих веществ правительством в Сирии, а также призвала членов Совбеза принять меры против Москвы. По ее словам, от того, будет ли Россия привлечена к ответственности, зависит авторитет Совбеза.

О полной поддержке Лондона заявила делегация Польши, в то время как постпред Швеции Улоф Скуг отметил серьезность инцидента, подобных которому в последние годы в Европе не происходило. Постпред Китая Ма Чжаосюй заявил: "Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами, по итогам которого будет сделан вывод, основанный на доказательствах".

Небензя, отвечая на обвинения, вспомнил Шерлока Холмса

Постпред РФ Василий Небензя, взяв слово предпоследним, последовательно опроверг доводы обвинителей, напомнил им о презумпции невиновности и объяснил, почему Москве невыгодно покушение на Скрипаля.

"Как вы думаете, выгоден этот инцидент России накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу? Зато я знаю сразу несколько стран - но в соответствии с принципом презумпции невиновности не буду называть их по имени, - для которых этот инцидент и обвинения в нем России чрезвычайно выгодны и своевременны", - заявил Небензя, которого цитирует ТАСС.

По словам дипломата, Скрипаль, который был осужден за шпионаж, отбыл наказание и впоследствии помилован, "не представлял никакой угрозы" для Москвы. "Зато он прекрасно подходит на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь, грязь и черный пиар в отношении России", - подчеркнул постпред РФ. Он высказал мнение, что британские власти, раскручивая дело Скрипаля, "ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами".

Дипломат четко заявил, что "Россия непричастна к этому инциденту", а ультиматумы, выдвинутые Лондоном в свой адрес, считает ничтожными. Он призвал Великобританию "действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия" и предоставить образцы вещества для совместного расследования. Небензя подтвердил, что Россия готова к сотрудничеству с Лондоном в этом вопросе.

Постпред РФ также подробно остановился на боевом веществе "Новичок", которым, по версии британской стороны, был отравлен Скрипаль. "Теперь несколько слов о химии. В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились", - заявил дипломат. По его словам, с начала 70-х годов прошлого века ряд стран, включая США и Советский Союз, создавали новые типы отравляющих веществ нервно-паралитического действия, известных под названием VX, однако в 1992 году подобные разработки в России были прекращены, в 2017 году страна завершила уничтожение "всех имевшихся запасов химического оружия", что подтвердила ОЗХО.

Небензя отметил, что в середине 90-х годов спецслужбы западных стран, в том числе Великобритании и США, вывезли из России ряд специалистов, "а также некоторую документацию и продолжили исследования" в области химического оружия нервно-паралитического действия. "Достигнутые этими странами положительные результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием "Новичок", отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО", - отметил Небензя, добавив, что российская делегация готова предоставить ссылки на эти документы.

Постпред РФ указал на тот факт, что идентификация отравляющего вещества, якобы использовавшегося для отравления Скрипаля, "производилась в научно-техническом центре Министерства обороны Великобритании в населенном пункте Портон-Даун, на базе которого и велась разработка, а также производство химического оружия, в том числе данного типа". "Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания", - заключил дипломат.

Небензя в своей речи напомнил членам Совбеза об инспекторе Лестрейде из Скотленд-Ярда - незадачливом персонаже в рассказах Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. "Он не обладает сугубым интеллектом и не владеет дедуктивным методом. Его роль - оттенять необычайные детективные способности Шерлока Холмса. Он, Лестрейд, немедленно хватается за поверхностные следы преступления и следит с банальными выводами, с тем чтобы быть опровергнутым Шерлоком, который всегда находит подоплеку преступления, истинный след и мотив", - сказал постпред РФ.

"Боже упаси меня подозревать современных сотрудников Скотленд-Ярда в непрофессионализме, хотя сегодня современный Шерлок Холмс не помешал бы. Но сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства, которые сыпят безответственными, бездоказательными, поверхностными, чудовищными обвинениями, что имеет далеко идущие последствия", - предупредил дипломат.

Отвечая на обвинения в том, что Россия причастна к организации убийств, в том числе на территории других стран, Небензя напомнил Лондону о его собственном "послужном списке". По его словам, Великобритания участвовала "в незаконных вооруженных нападениях на независимые государства, в том числе с использованием ложных доказательств", среди этих стран он перечислил Югославию, Ирак, Ливию.

Заседание Совета Безопасности в среду проходило без докладчика от секретариата ООН. Ранее в канцелярии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша воздерживались от каких-либо комментариев по поводу инцидента в Солсбери. На брифинге для журналистов заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что Гутерриш "глубоко обеспокоен сообщениями об использовании нервно-паралитического вещества в Соединенном Королевстве для нанесения вреда или убийства людей". По его словам, несмотря на то что Гутерриш "не в состоянии установить ответственность кого-либо за инцидент, "он решительно осуждает любое применение нервно-паралитического вещества или химического оружия, а также надеется, что этот инцидент будет тщательно расследован".

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